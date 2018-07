Callboys geven fuif voor Vlooybergtoren 04 juli 2018

De Callboys schieten 'hun' Vlooybergtoren te hulp. De acteurs en makers van de tv-reeks zullen later deze vakantie in Tielt-Winge een fuif organiseren om de werken aan het monument mee te financieren. Onder anderen acteur Rik Verheye zal er aan de draaitafels staan. "We willen tonen dat de gemeenschap sterker is dan de vandalenstreken van enkelingen", zegt burgemeester Rudi Beeken. Zoals we gisteren al schreven, zal de zwevende trap niet alleen hersteld worden na de brandstichting van vorig weekend, maar wordt hij ook anderhalve meter hoger gemaakt. Bovendien komt er een nieuw uitkijkplatform. Het geld daarvoor wordt bij elkaar gesprokkeld via crowdfunding én via deze fuif. De politie is nog altijd op zoek naar de vandalen.

