Callant verkoopt aandelen KVO aan 150.000 euro per procent 19 februari 2018

Zoals bij zijn voorstelling werd aangekondigd, gaat Peter Callant op zoek naar investeerders die hem kunnen ontlasten van een gedeelte van de verworven aandelen van KV Oostende. 20 à 25 ondernemers kunnen per 150.000 euro één procent van de aandelen in handen krijgen. Bedoeling is dat Callant zelf 60 procent houdt. Opvallend genoeg koppelt de nieuwe voorzitter bepaalde functies binnen de club aan de overname van een bepaald percentage van de aandelen. Nu Marc Coucke terug is uit Dubai, moet deze week veel duidelijk worden. Zo wordt de verwachte overgang van Luc Devroe richting Anderlecht mogelijk geofficialiseerd en beslist KVO wie de nieuwe sportieve baas wordt in de Versluys Arena. (TTV)

