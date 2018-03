Callant praat met 'probleemgeval' Berrier 02 maart 2018

Na een eerste korte kennismaking bij zijn aanstelling, neemt voorzitter Peter Callant vanmiddag na de ochtendtraining en tijdens de lunch uitgebreid de tijd om zijn spelers te leren kennen. Voor één van hen in het bijzonder zal Callant extra tijd uittrekken. Samen met algemeen directeur Patrick Orlans wil hij de situatie van Franck Berrier uitvoerig bespreken. De speler wordt, zeker na zijn misnoegde tweet na zijn niet-selectie van vorige week, steeds meer als stoorzender gezien op De Schorre. Zijn hoog loon indachtig, zal de kustploeg samen met de ontstemde speler bekijken of zijn in 2019 aflopende contract niet beter ontbonden kan worden. De bal ligt voorlopig in het kamp van Berrier zelf, maar dan moet die in de nabije toekomst wel binnen de lijntjes lopen. (TTV)

