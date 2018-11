Californische bosbranden nu al dodelijkste ooit 14 november 2018

De nog woekerende bosbranden in Californië zijn de meest dodelijke in de staat ooit. De dodentol liep ondertussen op tot 44. Omdat er nog zeker 200 vermisten zijn, is de verwachting dat het aantal nog oploopt. President Trump riep Californië officieel uit tot rampgebied. Daardoor kan de federale overheid sneller en makkelijker bijspringen. De brand, die donderdag uitbrak, heeft al meer dan 6.450 huizen in de as gelegd, nog eens 15.000 worden bedreigd. Honderdduizenden mensen moesten vluchten. De grootste branden woeden in het noorden. In en om Paradise vielen 42 slachtoffers, in Malibu twee. Onder meer de villa's van Miley Cyrus en Robin Thicke werden er verwoest. Door de droogte, hitte en de aanhoudende wind, lijkt het er niet op dat de situatie snel onder controle zal zijn. (SPK)

