Californië verbiedt discriminatie op basis van kapsel 05 juli 2019

In Californië mogen mensen niet gediscrimineerd worden omdat ze dreadlocks of een afrokapsel hebben. Dat is in een wet gegoten. Het is de eerste staat in de VS die zo'n maatregel neemt. De zwarte senator Holly Mitchell had het voorstel ingediend, dat vooral tegen de benadeling van zwarten gericht is. "De wet beschermt de rechten van zwarte Californiërs die hun haar op natuurlijke wijze willen dragen, zonder druk om zich aan de eurocentrische normen aan te passen", zei Mitchell, een Democrate mét afrokapsel.

