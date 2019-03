Californië schort doodstraf op 14 maart 2019

De Democratische gouverneur Gavin Newsom schort de doodstraf in zijn staat Californië op. Daarmee wordt voor 737 gevangenen die in Californië in de dodencel zitten die straf niet uitgevoerd. Geen van de terdoodveroordeelden wordt vrijgelaten. Volgens de gouverneur is de doodstraf te duur en brengt die te veel lasten met zich mee. Daarnaast hebben onevenredig veel daders uit minderheidsgroepen of met een handicap de doodstraf gekregen. President Donald Trump beschuldigt Newsom op Twitter ervan de wil van de kiezers aan zijn laars te lappen: "De vrienden en families van slachtoffers, die altijd vergeten worden, zijn niet enthousiast, en ik ben dat ook niet!", voegde hij eraan toe. In Californië bestaat sinds 2006 al een voorlopige stop op de uitvoering van executies. Een federale rechter had geoordeeld dat executies met een dodelijke injectie ongrondwettelijk waren omdat het een wrede straf is.

