Californië plant oversteekbrug voor poema's op 61 meter hoogte 24 augustus 2019

De snelweg US 101, tweeduizend kilometer lang tussen Los Angeles in Californië en Olympia in de staat Washington, is een obstakel voor de bergleeuw of poema. Die kan de drukke weg niet oversteken, waardoor zijn leefgebied beperkt blijft en dat leidt tot inteelt. Als er niets aan wordt gedaan, kan de poema in Zuid-Californië over 15 jaar uitgestorven zijn. Daarom plant Californië in de buurt van Malibu een oversteekbrug over de snelweg te bouwen. Het moet de grootste oversteekbrug voor dieren ter wereld worden, op 61 meter hoogte en over tien rijvakken. De brug moet voor de dieren op normaal terrein lijken, alsof er geen brug is. Zo moeten de poema's makkelijker aan voedsel en partners om mee te paren raken.

