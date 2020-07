Exclusief voor abonnees Californië laat 8.000 gevangenen vrij wegens corona 13 juli 2020

00u00 0

In de Amerikaanse staat Californië komen ongeveer 8.000 gedetineerden vervroegd op vrije voeten in verband met de coronacrisis. Gouverneur Gavin Newsom reageert daarmee op het verontrustende aantal besmettingen in verscheidene gevangenissen en op aandringen van parlementariërs en advocaten. Het gaat zowel om gevangenen die het grootste deel van hun straf al hebben uitgezeten als om personen die door hun gezondheidssituatie een grote kans hebben op complicaties als ze het virus oplopen. In de penitentiaire inrichtingen in de staat hebben al 2.286 gedetineerden positief getest op corona, 31 van hen zijn overleden. Onder het bewakend personeel zijn tot dusver 719 besmettingsgevallen geregistreerd.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen