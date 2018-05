Californië: Gaviria boekt tweede zege, Philipsen out 19 mei 2018

Naast de Giro ook raak voor Quick.Step Floors in de Ronde van Californië. Fernando Gaviria (23) won er de vijfde rit. De Colombiaan liet in een ontregelde massasprint Caleb Ewan en Peter Sagan achter zich. Ook in de openingsetappe toonde Gaviria zich de snelste. Tejay van Garderen (BMC) blijft leider. De tumultueuze slotfase eiste wel een Belgisch slachtoffer. Jasper Philipsen smakte tegen het asfalt en liep diepe snijwonden op. Na een bezoek aan het ziekenhuis eindigt zijn Amerikaanse rittenkoers vroegtijdig.

