Californië blijft nog tot eind november branden 20 november 2018

Het duurt nog zeker tot het einde van de maand vooraleer de branden in het noorden van Californië zijn geblust. Op dit moment is 65% van de 'Camp Fire' bedwongen - de meest moorddadige brand die nu al 77 mensen het leven gekost heeft en het stadje Paradise verwoest. Het aantal vermisten van die brand staat nu op 993. Er wordt nog altijd gehoopt dat het overgrote deel van hen al lang in veiligheid is, maar dat niet heeft kunnen melden. Maar hulpverleners houden er ook rekening mee dat sommige doden nooit gevonden zullen worden. In het zuiden van de staat, waar drie doden zijn gevallen, is regen voorspeld en zouden de branden deze week nog bedwongen moeten zijn. (GVV)