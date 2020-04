Exclusief voor abonnees Cafés gesloten, feestje stilgelegd 27 april 2020

De cafés hebben zelfs nog geen datum in het vooruitzicht waarop ze de deuren mogen heropenen, maar dat zal enkele uitbaters worst wezen. In Willebroek vond een cafébaas dat 'dat corona-gedoe' lang genoeg geduurd heeft. Vrijdagavond stelde een toezichtsploeg van de politie vast dat er volk aanwezig was in zijn zaak. "Op het moment van onze controle waren er vier klanten aanwezig", zegt woordvoerder Dirk Van de Sande. Die kregen allemaal een boete van 250 euro. De uitbater riskeert straks 4.000 euro te moeten betalen. In de Mechelse deelgemeente Walem heeft de politie dan weer een 'rondtrekkend café' in beslag genomen. Een patrouille zette de foodtruck van waaruit drank geserveerd werd aan de kant en stelde verschillende pv's op. Onder meer ook voor een verkeersovertreding, want er bevond zich een persoon op de aanhangwagen terwijl deze werd voortgetrokken. De cafébazin, die verklaarde dat ze haar klanten miste, riskeert 4.000 euro boete. Haar man, die de wagen bestuurde, is 250 euro armer.

