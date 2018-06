Caféganger rijdt achterwaarts in vaart en verdrinkt 05 juni 2018

Een vijftiger uit Tildonk is maandagochtend om het leven gekomen toen hij met zijn terreinwagen in de Leuvense Vaart terechtkwam. De man was net op café geweest toen hij zijn auto startte en achterwaarts in het water reed. Hij raakte niet meer op eigen krachten op het droge en verdronk. Een fietser zag zijn lijk rond negen uur drijven. Volgens het parket gaat het om een ongeval. (SVDL)