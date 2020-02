Exclusief voor abonnees Cafébazin plundert spaarkas klanten: 50.000 euro weg 08 februari 2020

Een cafébazin uit Ternat is ervandoor gegaan met het geld van haar klanten. 'De Meiboom' in deelgemeente Sint-Katherina-Lombeek werkte nog met een ouderwetse spaarkas. Normaal gezien zou het geld op 31 december vorig jaar uitbetaald worden, maar in plaats daarvan sloot Christel D. de deuren. Volgens ingewijden zou er bijna 50.000 euro in de spaarkas gezeten hebben. D. ontkent niet dat ze de centen verduisterde: ze geeft de feiten toe in een drie pagina's tellende brief die ze naar haar slachtoffers stuurde - er is sprake van zeker een dertigtal gedupeerden. Daarin beweert de cafébazin dat ze zelf het slachtoffer geworden is van bedriegers. "Wat ik gedaan heb, is zeker niet goed te praten, maar uit nood en geldgebrek doe je soms stomme dingen. Ik ga mij duizend procent inzetten om jullie tot de laatste cent terug te betalen. Bij deze bied ik ook mijn excuses aan." De slachtoffers hebben een advocaat ingeschakeld, in de hoop hun geld te recupereren. De cafébazin heeft intussen het faillissement aangevraagd.

