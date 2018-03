Cafébaas met cameraatjes op toilet ook betrapt met kinderporno 08 maart 2018

De uitbater van het populaire jongerencafé Bananas in Waregem zit in de cel. Dat bevestigt het Kortrijkse parket. Begin dit jaar kwam aan het licht dat Christophe B. (52) op de damestoiletten in zijn zaak klanten bespiedde. Het onderzoek naar het voyeurisme, met vele tientallen slachtoffers, loopt al enkele maanden en bracht ook aan het licht dat B. niet vies is van kinderporno. Ook daarvan hebben de speurders grote hoeveelheden teruggevonden op zijn computer. "Het is gewoon walgelijk wat hij allemaal filmde", zegt één van de slachtoffers, die een deel van de beelden heeft gezien. "De opnames werden gerangschikt volgens thema's zoals 'slipjes', 'décolletés' en dergelijke meer. Hij maakte wel eens een schunnige opmerking, maar niemand vermoedde dat het zo fout zat in zijn hoofd." De man verschijnt morgen voor de raadkamer. Die zal oordelen over zijn verdere aanhouding. (VHS/LPS)

