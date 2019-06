Exclusief voor abonnees Cafébaas kijkt naar opsporingsbericht op tv... en ziet vermiste man aan tafeltje zitten 14 juni 2019

00u00 0

Kapper-cafébaas Luc De Smet van 'Den Barbier' uit het Oost-Vlaamse Melle schrok zich gisteravond een hoedje toen hij van achter de toog van zijn zaak een opsporingsbericht op tv zag over een 73-jarige man uit Gent. Wat blijkt: de vermiste zeventiger genoot op dat moment van een Duveltje in zijn café. "Hij zat daar al een uurtje. Ik herkende hem meteen: het was een beetje zoals in een televisieserie."