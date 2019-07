Exclusief voor abonnees Cafébaas en fotograaf vervolgd voor geheime foto's van naaktfeest in 'Poepkapelle' 11 juli 2019

00u00 0

Het parket van Ieper vervolgt een cafébaas en een amateurfotograaf die vorige zomer vanuit een maïsveld stiekem foto's namen van een naaktfeest in een zomerbar in Langemark-Poelkapelle. Door de affaire kreeg het West-Vlaamse dorp de bijnaam 'Poepkapelle'. Er werden zo'n 188 compromitterende beelden geschoten waarop de aanwezigen te zien zijn in ontbloot bovenlijf, onder wie ook voormalig schepen Frank Gheeraert (Open Vld). Hij, de eigenaar van de zomerbar en anderen kregen de foto's in hun mailbox en werden ermee afgeperst. De afzender dreigde ermee dat er nog meer beelden verspreid zouden worden als de zomerbar niet snel zou sluiten. Het bleek om de ex-zakenpartner van de eigenaar te gaan. Hij huurde de fotograaf in. Ze moeten zich allebei voor de rechter verantwoorden voor onder meer voyeurisme, stalking en bedreigingen. Ze riskeren 5 jaar cel. (KDZ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis