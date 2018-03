Cafébaas (37) veroordeeld voor dodelijke duw 21 maart 2018

00u00 0

Een 37-jarige cafébaas uit Torhout is veroordeeld omdat hij ongewild de dood heeft veroorzaakt van een klant. G.V. van 'Café 57' in Torhout werkte op 25 oktober 2015 een lastige klant buiten. Door een duw struikelde de man en kwam op zijn beurt tegen een 45-jarige Roemeen terecht. Die viel achterover, belandde met zijn hoofd op de stoep en overleed aan een hersenbloeding. De rechter achtte de noodlottige duw bewezen. "De duw tegen de lastige klant was opzettelijk en G.V. had alle gevolgen moeten kunnen inzien." G.V. kreeg 6 maanden cel met uitstel. Omdat de feiten opzettelijk zijn, moet hij zelf opdraaien voor alle schadevergoedingen van de Roemeense familie. (JHM)