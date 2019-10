Exclusief voor abonnees Café Manger viert Oktoberfest met lederhosen en halve liters 04 oktober 2019

Lederhosen en bier in halve liters. Wie oktober zegt, zegt automatisch ook oktoberfeesten. Naast de gigantische braspartij in München wordt dat ook in Mortsel gevierd. Café Manger zorgt opnieuw voor live concerten en een knallende afterparty. Zaterdag zal er vanaf 19 uur live muziek gespeeld worden in de muziektent op de Prins Leopoldlei. Naast Knalavan met Slettenbak brengt The Roger Lesley Band covers uit de jaren zestig en Cover-Up doet hetzelfde, maar dan uit alle muziekperiodes. Om middernacht verplaatst het feestje zich naar Café Manger voor een afterparty met Jimmy's Jacket en Slettenbak. Scouts 121 zorgt voor kleine en grote hongertjes tussen al dat bier. (BSB)

