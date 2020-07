Exclusief voor abonnees Café dient in volle lockdown als decor van pornofilm 11 juli 2020

00u00 0

Een café in Turnhout zit in woelig water doordat er midden maart, in volle coronatijd, een pornofilm is opgenomen. De Nederlandse pornoactrice en -producent Kim Holland koos Café De Retro uit om er haar film 'Café Corona, uitlaatklep in de lockdown' te draaien. Toen dat aan het licht kwam, heeft de politie een proces-verbaal opgesteld. De film is offline, maar wie een beetje handig is op het internet, kan de trailer nog terugvinden. De korte inhoud van de film laat weinig aan de verbeelding over: 'Sacha en Cassandra zijn naarstig op zoek naar afleiding tijdens de lockdown. Ze zwerven door de lege straten en pleinen als ze opeens een café zien dat het aandurft zijn deur open te zetten. Binnen zitten twee mannen aan de bar. De meiden zijn wel in voor een feestje...'

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen