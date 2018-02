Café d'Anvers dient aanvraag in om megabordeel te worden 03 februari 2018

De eigenaar van de Antwerpse housediscotheek Café d'Anvers heeft een bouwaanvraag ingediend om de club te slopen en er een bordeel met 61 prostitutiekamers te bouwen. "De sluiting van mijn club is zeker nog niet voor morgen. Na jaren van ups en downs gaat het nu terug goed met Café d'Anvers", zegt eigenaar Pim de Rhoodes. "Maar doordat we in woongebied liggen, kunnen we om de vijf jaar onze milieuvergunning kwijtspelen. We hebben pas nog een nieuwe gekregen, maar als er morgen een nieuw stadsbestuur wordt verkozen, weet je niet meer van waar de wind waait. Daarom heb ik een alternatief bedacht voor de club. Het wordt een soort Villa Tinto (een doorloopbordeel naast Café d'Anvers, red.), maar dan met gezelligere kamertjes." De stad heeft zich nog niet uitgesproken over de vergunning. De club aan de Verversrui, met intussen al 28 jaar op de teller, blijft dus voorlopig open. (DILA)

