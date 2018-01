Café al 33 jaar gesloopt 75 euro bedrijfsbelasting 30 januari 2018

Dat de belastingen al eens laat durven te zijn, was geweten - maar 33 jaar na datum nog een bedrijfstaks heffen, is vermoedelijk toch een record. Café Pigalle in Kontich werd in 1985 gesloopt en op de plek staan nu appartementen, maar toch kreeg de vroegere uitbater - een man van 90 uit Boom - nu een aanslagbiljet van 75 euro in de bus. De oorzaak ligt bij een nieuwe software die de gemeente heeft aangekocht, waarbij bedrijfsgegevens worden opgehaald bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. En alsof het nog niet kafkaiaans genoeg was, meldt de gemeente dat de ex-uitbater de belasting helemaal niet hoeft te betalen als hij zich laat schrappen uit de Kruispuntbank... voor de prijs van 87,5 euro. (CML)

