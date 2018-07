Cadmium gevonden in paardenvlees uit Menen 05 juli 2018

Het Italiaanse voedselagentschap heeft op 22 juni zijn Belgische tegenhanger FAVV op de hoogte gebracht van vervuild paardenvlees afkomstig van slachthuis Chevideco uit Menen. Volgens een eerste analyse bevatte het vlees - afkomstig van Roemeense paarden - 0,329 milligram cadmium per kilogram terwijl de Europese norm op 0,2 ligt. "Wij hebben onmiddellijk een tweede analyse laten uitvoeren waaruit bleek dat vlees uit hetzelfde lot maar 0,002 milligram cadmium bevatte", vertelt zaakvoerder Olivier Kemseke. "Daarom gaat het volgens ons om een geïsoleerd geval." Het is al de vijfde keer in vier jaar tijd dat het bedrijf in opspraak komt door een te hoog cadmiumgehalte. "Wij hebben telkens samengewerkt met de bevoegde instanties om mogelijk vervuild vlees uit de keten te halen en werken nu opnieuw samen met het FAVV." (KSN)

