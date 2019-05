Exclusief voor abonnees Cadillac niet gelinkt aan moord op Sally 22 mei 2019

Er is geen doorbraak in het heropende moordonderzoek naar het heroïnehoertje Sally Van Hecke. Het VTM-programma 'Cold Case' spitte de zaak uit 1996 begin dit jaar uit en schoof seriemoordenaar Claudy Pierret als hoofdverdachte naar voren. Pierret zit een straf van 20 jaar uit voor twee andere moorden en zou destijds in een geleende Cadillac hebben rondgereden. Volgens getuigen was Sally die noodlottige nacht in zo'n wagen gestapt. Speurders van de Antwerpse moordbrigade hebben begin deze maand de Amerikaanse eigenaar ondervraagd over zijn Cadillac. Nu blijkt dat de auto pas in september 1996, een maand na de moord op Sally, naar Antwerpen werd verscheept. Het parket zegt dat nog verschillende pistes onderzocht worden. (PLA)

