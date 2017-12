Cadeautjes kunnen agenten zuur opbreken 00u00 0

Na de winkelende soldaat heeft Brussel nu ook shoppende agenten. Op sociale media is een foto opgedoken van twee agenten die in uniform rondwandelen met winkeltassen in het Brusselse winkelcentrum Docks. "Schattig", volgens sommigen - "onprofessioneel", volgens anderen. Ook de politietop is er niet mee opgezet. "Het is niet opportuun om in uniform te winkelen", reageert politiewoordvoerder Olivier Slosse. "Het is op deze manier voor agenten moeilijk om efficiënt te reageren als er iets gebeurt. We betreuren dit gedrag." Een intern onderzoek moet uitwijzen of de foto recent is en of de agenten al dan niet klaar waren met hun shift. De foto doet denken aan het voorval met de shoppende soldaat twee jaar geleden. De legertop onthief de militair van zijn taken en er werd een officieel tuchtonderzoek gevoerd. (WHW)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee