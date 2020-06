Exclusief voor abonnees Cadeautje voor jeugdbewegingen: 780.000 maskers en 15.600 liter handgel 24 juni 2020

De Vlaamse regering en warenhuisketen Colruyt geven de jeugdbewegingen gratis 15.600 hygiënepakketten mee op zomerkamp. Om daar de veiligheid te garanderen, is heel wat extra materiaal nodig. In elk pakket zitten 50 mondmaskers en 1 liter handgel, maar ook zeep en kuisproducten. De verdeling van de kits is gisteren gestart. De vraag ernaar is groot: de eerste 10.000 pakketten waren in twee uur tijd weg. Ook de tweede lading van 5.600 kits is intussen toegewezen. Colruyt trekt een half miljoen euro uit voor de pakketten, de Vlaamse regering betaalt de andere helft van de rekening. (SPK)