Cadeautje van discotheek: wie glas te veel op heeft, krijgt een lift

De populaire discotheek Club Exo in Sint-Niklaas pakt vannacht uit met een opmerkelijk initiatief: feestvierders krijgen een lift naar huis. "In deze periode zijn er heel veel BOB-controles. Het is dus een extra service, maar we willen ook helpen om de veiligheid op de weg te vergroten. De hele nacht staan er vier auto's met chauffeur ter beschikking. Wie binnen een straal van 10 kilometer woont, wordt gratis naar huis gebracht en kan zijn auto op de parking achterlaten. Wie graag thuis wordt opgehaald, kan ook contact opnemen." Club Exo is al een tijdje één van de meest bezochte discotheken, ook door heel wat Rode Duivels. In mei 2016 vierden spelers en trainers van Club Brugge er nog de landstitel. (JVS)

