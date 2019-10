Exclusief voor abonnees Cadeautje van de regering: een windmolenpark 26 oktober 2019

Prinses Elisabeth heeft voor haar achttiende verjaardag een windmolenpark 'gekregen' van de Belgische regering. De Prinses Elisabeth Windmolenzone is volop in ontwikkeling. Het gebied is 281 vierkante kilometer groot en omvat alle parken die tussen 2020 en 2030 worden gebouwd. Het windmolenpark moet in ongeveer 10 procent van de Belgische elektriciteitsbehoefte gaan voorzien. Het cadeau van de regering is symbolisch, legt minister van de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) uit. Het is een investering in de toekomst en symboliseert de energie- en klimaatambities van België.