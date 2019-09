Cadeau voor bijna 700 Torfs-werknemers: voor iedereen een 'foertdagske’ Brecht Herman

26 september 2019

05u00 0 De Krant Foert zeggen tegen uw baas? Doe het vooral op eigen risico. Tenzij u bij Torfs werkt. Het schoenenbedrijf trakteert al zijn werknemers - bijna 700 - op een 'foertdagske'. "Een dag om even te ontsnappen aan de druk en verantwoordelijkheden, en om vooral te genieten."

Al enkele jaren is Torfs overtuigend marktleider in de schoenenverkoop in Vlaanderen. Ook in 2018 steeg de omzet van het familiebedrijf verder, naar ruim 145 miljoen euro. Door de kleinere online marges halveerde de nettowinst wel naar 2,3 miljoen. En beste werkgever van België en Europa of niet: dat heeft het personeel van Torfs de voorbije maanden gevoeld. "Het was een moeilijk zomerseizoen, want we hebben dit voorjaar extra nadruk gelegd op productiviteit. We hebben veel gevraagd van onze medewerkers", geeft CEO Wouter Torfs toe.

En dus mag de riem er eens af. "In een samenleving met steeds meer 'moetens', doet het deugd om een keertje foert te zeggen. Het komende jaar mag iedere medewerker dat één keer doen. We noemen het een foertdagske: een dag waarop iemand niet komt werken, maar me-time neemt." Personeelsleden moeten wel op voorhand laten weten wanneer ze 'foert' gaan zeggen, want het is niet de bedoeling dat ze pas een halfuur voor openingstijd laten weten dat ze niet zullen opdagen. Kwestie dat klanten niet onverwacht voor een gesloten schuifdeur staan.

Spek met eieren

Toch noemt Torfs het niet zomaar een extra vrije dag. "Een verlofdag neem je vaak om je hele huis te kuisen, terwijl we als werkgever nu echt de nadruk gaan leggen op ontspanning. We willen dat onze werknemers op die dag tijd voor zichzelf nemen. In de ratrace die ons leven is, kan het deugd doen om af en toe foert te zeggen. Ik wil geen pleidooi houden voor een verplicht foertdagske bij alle bedrijven, maar hoop dat ouders hun kind toch eens een foertdag gunnen, wanneer die echt niet naar school wil. Directeurs zullen er misschien niet mee kunnen lachen als ze dit lezen, maar het zou hen ook deugd doen, zo'n dagje ertussenuit. (lacht)"

Maar hoe zit het met de CEO zelf? Zegt Wouter Torfs af en toe foert? "Nu en dan - gemiddeld één keer per maand - denk ik 's ochtends: ik heb geen goesting. Maar eerlijk, ik heb dan nog nooit foert gezegd. Nochtans is dat voor mij misschien nog wel het makkelijkst, want niemand zou me vragen waarom ik niet op kantoor was. (lacht) Mijn ideaal foertdagske begint met een uitgebreid ontbijt, het liefst met spek en eieren - ik ontbijt anders al gezond genoeg. Ik zou ruim de tijd nemen om kranten te lezen en nadien met mijn vrouw een mooie herfstwandeling maken. In de namiddag sporten en 's avonds naar de sauna. Klinkt heerlijk, toch?"