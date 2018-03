Cacaoprijs op hoogste niveau in een jaar 13 maart 2018

De cacaoprijs noteert aan zijn hoogste peil sinds januari 2017. Een ton cacaobonen wordt in Londen verhandeld voor 2.509 dollar. Dat is een derde meer dan begin dit jaar. De cacaoprijs kreeg het voorbije jaar stevige klappen omdat de productie toenam, terwijl de vraag verzwakte. Nu doet zich net het omgekeerde voor: consumenten in Azië en Europa zijn gek van chocola, maar droogte bedreigt de oogsten in Ghana en Ivoorkust, waar 70% van alle cacaobonen geteeld wordt. Cacao-organisatie ICCO verwacht daardoor dit jaar 2,3% minder productie, tot nog 4,6 miljoen ton. Analisten van ABN Amro verwachten echter niet dat de stijging van de cacaoprijs zal blijven duren. Volgens hun prognoses zal een ton cacaobonen eind dit jaar nog 2.300 dollar kosten.

