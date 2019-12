Exclusief voor abonnees Ça bouge, in het parlement 57 Raoul Hedebouw 21 december 2019

"Allô, Charles Michel? On arrive à 12, hein." Raoul Hedebouw (42) amuseerde zich kostelijk voor de camera's toen hij zijn nieuwe PVDA/PTB-fractie in het federale parlement mocht presenteren en in een gespeeld telefoontje de toenmalige premier het 'goede' nieuws bracht. Vooraf was het voornaamste doel: voorzitter Peter Mertens in de Kamer krijgen. Dat viel beter uit dan gedacht. Mertens kwam erbij én nog 9 anderen. Van 2 naar 12 in de Kamer. Van een duo dat weinig woog - maar af en toe entertainment bracht - naar een (tweetalige) fractie die even groot is als Open Vld en al voor verandering zorgt. De PVDA slaagde erin om in de noodbegroting extra geld voor de zorgsector te voorzien. En de partij verzamelde 100.000 stemmen om een hoger pensioen op de agenda van de Kamer te zetten. Gezien het thema was dat misschien niet zo moeilijk - wie wil geen hoger pensioen? - maar: ça bouge, zou Hedebouw zeggen. En of de communisten gearriveerd zijn. Maar dat zal Charles Michel een zorg zijn, daar in het 'verre' Europa. (IVDE)

