C"Graag ook mooi klassement" ampenaerts 12 juni 2019

Niemand die Victor Campenaerts vrijdag in de tijdrit in Grimbergen iets in de weg kan leggen. Maar de werelduurrecordhouder droomt stiekem van meer. "Ik zou er graag een mooi eindklassement aan koppelen. Het concurrentieniveau ligt weliswaar lager dan in de andere races, maar dat maakt het niet minder lastig. De tijdrit is ook maar 9,2 kilometer lang. Met die bonificaties van de Gouden Kilometer en de finish is een kloofje zo weer dichtgefietst. Maar ik kijk er superhard naar uit om nog eens voor eigen volk te kunnen koersen."