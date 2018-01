C&A straks Chinees? 00u00 0

Al sinds 1841 is C&A in handen van één en dezelfde Nederlandse familie, maar nu zou die op het punt staan de kledingketen te verkopen aan een Chinees bedrijf. Dat meldt althans Der Spiegel. De laatste jaren kampt C&A met tegenvallende verkoopscijfers en resultaten. Vooral de toenemende populariteit van H&M, Primark en Zara, die hun collecties in snel tempo hernieuwen, doet het meer oubollige bedrijf pijn. Om te groeien, zoekt de steenrijke familie Brenninkmeijer investeerders in het buitenland. Experts vermoeden dat de C&A-clan niet zozeer aan een verkoop denkt, maar eerder externe partners wil aantrekken. Ook in zee gaan met een Chinese webwinkel is een optie. (FrD)