C&A bevestigt verkoopplannen

C&A bevestigt dat er momenteel gesprekken worden gevoerd met investeerders over de verkoop van een belang in de kledingketen. Deze week raakte bekend dat C&A op het punt staat verkocht te worden aan Chinezen, maar bevestiging daarvan bleef uit. Maar in een brief aan zijn personeel heeft Alain Caparros, de CEO van C&A Europa, toegegeven dat de intrede van een investeerder mogelijk is. "We staan voor een belangrijke fase in de geschiedenis van ons bedrijf", schrijft de Caparros in de brief, die de krant 'Die Welt' kon inkijken. Hij benadrukt dat de gesprekken nog in een vroeg stadium zitten. Caparros legt ook uit dat C&A met het verse kapitaal meer de Chinese markt wil bewerken en zijn onlinekanaal versterken. Nu heeft de keten slechts 80 winkels in China, en dat is veel te weinig voor een markt van 1,4 miljard consumenten.

