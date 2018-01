Bye bye, bunny. Verdwijnt Playboy na 64 jaar? MU

00u00 0 Photo News Pamela Anderson op de cover van 'Playboy' in februari 1999. De Krant De kans bestaat dat het tijdschrift 'Playboy' er na 64 jaar definitief mee ophoudt. De oplage is de voorbije 40 jaar gedaald van 5,6 miljoen naar minder dan een half miljoen exemplaren.

Oprichter Hugh Hefner, die in september vorig jaar overleed, had bij de verkoop van zijn aandelenpakket bedongen dat het blootblad tot aan zijn dood zou blijven bestaan. Maar zijn erfgenamen, nog voor 35 procent eigenaar van 'Playboy' in al zijn verschijningsvormen, hebben dat recht niet. Dat betekent dat de huidige grootaandeelhouder van het imperium en een partij die de aandelen van de familie Hefner wil overnemen, samen kunnen beslissen dat het Amerikaanse tijdschrift na zeven decennia uit de schappen verdwijnt.

"Ik weet niet of een papieren tijdschrift in de toekomst de beste manier is om met onze klant te communiceren", zegt topman Ben Kohn. Mogelijk blijft van 'Playboy' zo enkel een merk over dat producten verkoopt met de iconische naam. Ook zonder het tijdschrift met de spraakmakende foto's en interviews heeft 'Playboy' immers nog genoeg om aan te verdienen. Zo komt er veel geld binnen door het in licentie geven van de naam Playboy en het bekende Playboy-konijn.

De eerste 'Playboy' (foto), met Marilyn Monroe, verscheen in 1953. Sommige modellen werden wereldberoemd door 'Playboy', onder wie Pamela Anderson - zij versierde zo een rol in 'Baywatch'. In 2015 stopte het tijdschrift met naaktfoto's, maar die ommezwaai kon de terugval van de oplage niet stoppen.

Photo News