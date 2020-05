Exclusief voor abonnees Bvba Tanja Dexters failliet verklaard 12 mei 2020

Tanja Dexters (43) moet een financiële opdoffer verwerken. Ladexters, de bvba van de ex-Miss België, is failliet verklaard. Dat schrijft 'Dag Allemaal' vandaag. Het is de zoveelste zakelijke tegenvaller voor Dexters. Zo startte ze in 2018 de Flamingo Bar in Antwerpen op, samen met een omstreden zakenpartner die 22 faillissementen op z'n naam had. Enkele maanden, forse investeringen en vergunningsproblemen later stapte de voormalige presentatrice uit de zaak. De bvba Ladexters zelf werd in 2003 opgericht, vooral om Tanja's modellenopdrachten en presentatiewerk in onder te brengen. Later werden er mode-activiteiten aan toegevoegd. De jongste jaren liet de bvba stevige verliezen optekenen. En ook op andere vlakken beleefde Dexters turbulente tijden. Zo raakte ze betrokken bij twee auto-ongevallen met vluchtmisdrijf en liet de ex-Miss zich een tijdje opnemen in een psychiatrische instelling.

