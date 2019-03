BV's wanen zich superhelden op première 'Captain Marvel' 06 maart 2019

00u00 0

Gisteravond vond in Brussel de première plaats van 'Captain Marvel'. Met deze keer geen mannelijke, maar wel een vrouwelijke superheld in de hoofdrol. Pilote Carol Danvers (Brie Larson) leidt in de film een dubbelleven als Captain Marvel, één van de machtigste superhelden uit het Marvel-universum.

Op de rode loper toonden de BV's zich dus van hun heldhaftigste kant. (CD)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN