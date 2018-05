BV's vissen, botsen en knallen op Sinksenfoor 22 mei 2018

Jarenlang bleef Ilse De Meulemeester ver weg van alle schijnwerpers nadat er allerlei artikels verschenen over foute nieuwe liefdes en geldproblemen. De laatste tijd laat de ex-Miss België zich weer vaker zien in het openbaar. Zo was ze begin mei te gast op het missenfeest van Tanja Dexters en het voorbije weekend trok Ilse samen met haar zestienjarige zoon Conrad naar de Sinksenfoor in Antwerpen. "Met mij gaat alles prima, ik voel me heel gelukkig. Ook op professioneel vlak heb ik mijn handen meer dan vol als interieurdesigner."

