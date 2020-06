Exclusief voor abonnees BV's stomen zich klaar voor 24 uur van Zolder 26 juni 2020

Andy Peelman (36), Ruth Beeckmans (38, foto boven), Gunther Levi (44, onder) en Wout Bru (51) hijsen zich binnenkort in een racepakje om de jaarlijkse 24 uur van Zolder te rijden. Normaal gezien zou de race begin augustus al hebben plaatsgevonden, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Daarom werd de wedstrijd verschoven naar het weekend van 7 en 8 november. Voor het eerst wordt er dit jaar ook 'The Race' georganiseerd. Dat is een evenement van Xwift Racing Events, waarin 20 ondernemers na een intensieve training ook het parcours zullen afleggen. Om die eerste editie wat kracht bij te zetten, kruipen dus ook vier BV's achter het stuur. "Ja, ik ben zot", lacht Ruth Beeckmans. "Stiekem vind ik het gewoon zo waanzinnig leuk." Je kan trouwens zelf ook delen in de pret, want Xwift Racing Events geeft een volledige race-initiatie weg. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker. (SDE)

