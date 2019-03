BV's nemen kinderen mee naar première 'TROEP!' 11 maart 2019

Zaterdagmiddag vond in het Plopsa Theater in De Panne de première plaats van 'TROEP!', de vijfde Ketnet-musical waarin nu ecologie centraal staat. Maar in plaats van te betogen voor het klimaat, gooien de kinderen tijdens de voorstelling hun beste zang- en danskunsten in de strijd. Samen steken ze verschillende hits uit de Ketnet- en Studio 100-stal in een nieuw jasje. De aanwezige BV's - en hun kinderen - waren alvast enthousiast. (CD)

