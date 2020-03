Exclusief voor abonnees BV's feesten vernieuwde Carré in 06 maart 2020

Met de nodige flessen Laurent-Perrier en een stoet aan BV's is de Carré gisteravond opnieuw opengegaan.

Vincent Van Trier (37), de baas van The Villa in Antwerpen en Leuven, nam de legendarische discotheek in Willebroek over en hield er de voorbije weken grondige renovatiewerken. Eén van de blikvangers is een gigantische ledconstructie tegen het plafond, als een soort luster. Elke ledstrip kan apart bediend worden , zodat er 3D-effecten mee gecreëerd kunnen worden. Indrukwekkend. Gisteravond was de opening voor genodigden, vanaf vandaag is iedereen welkom. (JOBG)

