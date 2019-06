Exclusief voor abonnees BV-kapper Jochen Vanhoudt stelt z'n boek voor 06 juni 2019

00u00 0

Hoe krijg je meer glans in je haar? Hoe kan je een 'bad hair day' tegengaan? Hoe maak je een hippe vissenstaartvlecht? In het boek 'Mijn haar' beantwoordt kapper Jochen Vanhoudt (42) de 100 meest gestelde kapselvragen waar bekende én onbekende Vlamingen mee worstelen. Om die lancering in de (haar)verf te zetten, kwamen heel wat vaste klanten een kijkje nemen tijdens het lanceringsfeestje in Antwerpen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis