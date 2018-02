Buysse beslist topper SV OOSTKAMP-SC BLANKENBERGE 3-0 19 februari 2018

Oostkamp begon goed met een vroege kans voor Vermaut, die een voorzet van Timmerman naast duwde. Nadat Giovanni Longueville zijn poging de deklat zag scheren, kende een nieuwe voorzet vanaf links van Timmerman wel succes. Met een fraaie volley schoot Vermaut Oostkamp op voorsprong (1-0). Nadien werd Blankenberge steeds sterker. Lannoo mocht voor Oostkamp nog wel eens op Coeck afstormen, maar kon niet afwerken. Dat leek Feys wel te doen met een fraai schot, maar Carron redde met een supersave. De 1-0 halfweg was gevleid voor de thuisploeg. Een ander verhaal na de rust. Buysse knalde al vroeg de 2-0 binnen met zijn linker en dat sneed de benen af bij de kustploeg, die geen kans meer kreeg. Verheyden miste de 3-0, die er toch kwam door Delcourt, wiens solo mooi was, maar zonder de medewerking van Coeck was de bal niet binnengegaan. Vanaf de stip had Feys twee minuten voor tijd - na een handsbal - nog de eerredder binnen bereik, maar zijn panenka belandde in de armen van Carron.

