Buys twijfelt of ze doorgaat tot Tokio 2020 EK ZWEMMEN IN GLASGOW 07 augustus 2018

Kimberly Buys (29) vreest na dit EK volgend jaar haar topsportcontract te verliezen, wat haar toekomst richting Spelen van Tokio 2020 zou ondermijnen. Na haar gemiste finale op de 100m vlinder raakte ze gisteren met de gemengde 4x100m wissel niet bij de top acht. Een EK-finale op een olympische afstand is een voorwaarde van Topsport Vlaanderen om steun te blijven genieten: "Nu zit de moed me in de schoenen. Hoe moet ik die twee jaar doorkomen als ik mijn topsportcontract zou verliezen? Dan moet ik kijken: 'Wil ik het wel nog en hoe?'" (BF)