Exclusief voor abonnees Buys kansloos 27 juli 2019

00u00 0

Het WK liep voor Kimberly Buys met een sisser af. In de halve finales 50m vlinder finishte ze met 26.51 als zestiende en laatste. Haar toptijden waarmee ze op het vorige WK nog een finale haalde en op het EK in Glasgow brons zaten er nu nooit in. Ook op haar olympische afstand 100m vlinder kon ze in Gwangju niet imponeren.