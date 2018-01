Buyens terug naar Lierse 00u00 0

Twee weken nadat het contract van Yoni Buyens bij Racing Genk werd ontbonden, is de 29-jarige middenvelder opnieuw onder dak. Buyens ondertekende een contract tot het einde van het seizoen bij Lierse, waar het destijds allemaal voor hem begon. In 2009 vertrok Buyens met slaande deuren naar Lierses aartsrivaal KV Mechelen, maar daar werd nu dus de spons over gehaald. (KDC)