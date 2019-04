Exclusief voor abonnees Buxusmot is opnieuw actief 12 april 2019

De buxusrupsen zijn zich weer volop aan het voeden met bladgroen van de buxus. Het platform 'SOS Buxusmot' onderzoekt nieuwe technieken om de plaag aan te pakken. Die online informatie is ondertussen bijna 65.000 keer bekeken, wat aantoont dat er veel vraag is naar correcte informatie. Dat zegt plattelandsvereniging 'Landelijke Gilden'. SOS Buxusmot raadt aan om chemische insecticiden te vermijden en biologische varianten te gebruiken. "Wel is het belangrijk je op voorhand voldoende te informeren over de gebruikswijze", tipt het platform. (AVA)