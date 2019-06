Exclusief voor abonnees Buurvrouw woont al dertig jaar naast steakhouse en eist plots dwangsommen van 750 euro per dag 17 juni 2019

Al meer dan duizend mensen hebben op enkele dagen tijd een petitie getekend voor het behoud van Steakhouse 'De Klok' in Burcht. Een buurvrouw die al zo'n dertig jaar naast de zaak woont, sleept de uitbaatster voor de rechter wegens overlast. Christina Maes vreest voor de toekomst. "Er worden dwangsommen geëist van 750 euro per dag dat er geen maatregelen genomen zijn. Dat zou het einde betekenen van onze zaak." Christina Maes begrijpt niet waarom de buurvrouw plots nu met een waslijst aan klachten komt. "Er is vroeger nooit een verkeerd woord gevallen. Maar uit het niets kreeg ik een aangetekende brief van haar advocaat in de bus. Het zou niks persoonlijk zijn, maar blijkbaar zijn we te succesvol en neemt volgens onze buurvrouw daardoor de overlast toe. Bizar, want haar klachten gaan onder meer om het geluid van de airco, het uitzicht vanop het terras en de etensgeuren die uit de keuken worden afgezogen. We hebben nochtans heel wat maatregelen genomen", benadrukt de uitbaatster.

