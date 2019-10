Exclusief voor abonnees Buurtinformatienetwerken in problemen door Whatsapp 16 oktober 2019

00u00 0

Door een wijziging in de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp komen buurtinformatienetwerken (BIN) mogelijk in de problemen. De berichtenapp stelt dat "de diensten geen toegang bieden tot hulpdiensten of aanbieders van hulpdiensten, waaronder politie, brandweer of ziekenhuizen, en ook geen ander soort verbinding met informatiediensten voor openbare veiligheid bieden". BIN's maken vaak gebruik van WhatsApp om buurtbewoners op de hoogte te houden van verdachte situaties. De Gentse politie, die een soortgelijk infonetwerk via WhatsApp wilde lanceren, ziet haar plannen gefnuikt. "In september stond dat technisch klaar, maar toen liet WhatsApp weten dat het vanaf december niet meer beschikbaar zal zijn voor zulke toepassingen", aldus burgemeester De Clercq (Open Vld). Bij WhatsApp kon men gisteren niet antwoorden op de vraag of BIN's nog gebruik kunnen maken van de app.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen