Buurtinfonetwerk zoekt nieuwe coördinator

Het buurtinformatienetwerk (BIN) van Gistel is op zoek naar een nieuwe coördinator. "Roland Maene wordt volgend jaar 80 jaar en heeft besloten deze taak niet meer verder op te nemen", zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). "Hij loopt al mee in de organisatie sinds de opstart in 1998 en is tien jaar coördinator. Als er mensen zijn die zich geroepen voelen om zich aan te sluiten in het bestuur van BIN Gistel of om Roland op te volgen, mogen ze zich melden op 0472/79.91.21 of 0472/92.10.07 of via bin.gistel1@telenet.be. Verdachte situaties kunnen gemeld worden aan de BIN-coördinator, die deze inlichtingen doorspeelt aan de politie." (TVA)