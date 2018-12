Buurtbewoner redt koppel uit auto: "Duizendmaal bedankt" 27 december 2018

00u00 0

Een jong koppel uit het West-Vlaamse Moerkerke is een barmhartige buurtbewoner ontzettend dankbaar voor de hulp die hij hen bood na een verkeersongeval. "We reden zondag met onze wagen in de gietende regen richting ziekenhuis waar ons dochtertje lag", vertelt Brandon Van Moeffaert (25). "Plots verloor mijn vriendin Samantha (22) de controle over het stuur en lagen we op ons dak in een diepe gracht. Het water stroomde langs alle kanten binnen. Samantha was bewusteloos en ik kon mezelf pas bevrijden door mijn gordel los te snijden, te duiken en de koffer in te stampen. Plots stond er een buurtbewoner naast mij. Hij trok Samantha mee van achter het stuur. Nadien mochten we bij hem douchen, kregen we kleren en een tas koffie terwijl we wachtten op de politie. We zijn hem zo ontzettend dankbaar voor zijn steun op dat moment." De bescheiden redder vindt dat hij niets bijzonders deed en wil zelfs niet in de krant verschijnen. "Mensen zijn er toch om elkaar te helpen? En zeker in deze kerstdagen" ,zegt hij. "Ik zei die jongen gewoon: 'Als ik ooit in de gracht lig voor jouw huis, hoop ik dat je hetzelfde doet.' Dat volstaat voor mij." (JHM)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN